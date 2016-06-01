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سلطان القاسمي يأمر بزيادة الحد الأدنى لرواتب موظفي حكومة الشارقة

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سلطان القاسمي يأمر بزيادة الحد الأدنى لرواتب موظفي حكومة الشارقة سلطان القاسمي يأمر بزيادة الحد الأدنى لرواتب موظفي حكومة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 35 لسنة 2016 بشأن زيادة الحد الأدنى لرواتب موظفي حكومة الشارقة المواطنين وترقية حملة مؤهل الثانوية العامة المواطنين من الدرجة الثامنة إلى السابعة.

ونص المرسوم في مادته الأولى على أن يرفع الحد الأدنى للراتب الشامل لموظفي المواطنين إلى 12 ألف درهم بعد خصم حصة المعاشات وبدون إضافة علاوة الأولاد وبدل طبيعة العمل والعلاوة الفنية بكادر الأطباء وفني الطب والبدلات الأخرى ما عدا بدل الانتقال.

ونصت المادة الثانية على أن يرفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين المحليين بإمارة الشارقة قبل الانضمام إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى 12 ألف درهم شهريا للمؤمن عليه على أن يطبق ما ورد بقانون الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالنسبة لورثته.

وجاءت المادة الثالثة من المرسوم لتنص على أن يرقى كافة الموظفين المواطنين حملة مؤهل الثانوية العامة شاغلي الدرجة الثامنة حاليا إلى الدرجة السابعة ويتم تعيين حملة المؤهل على الدرجة السابعة اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا المرسوم.

ويعمل بهذا المرسوم اعتبارا من الأول من يونيو من عام 2016 ويصدر بقرار من المجلس التنفيذي التعديلات والضوابط اللازمة لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

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