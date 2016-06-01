في_اليورو - بنزيمة: ديشامب انحنى للطبقة العنصرية.. وفالبوينا لم يقل الحقيقة

قال كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا المستبعد من يورو 2016، إن مدرب الديوك ديدييه ديشامب انحنى لضغوط للطبقة العنصرية في فرنسا".

وتم استبعاد بنزيمة من المنتخب الفرنسي بعد اتهامه في قضية ابتزاز تتعلق بشريط جنسي لزميله ماثيو فالبوينا.

وقال بنزيمة، المتوج حديثا بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد "أنا الآن هادئ وسعيد، لقد فزت مع فريقي بالكثير من البطولات، وفي فرنسا سيدركون مدى الخطأ الذي وقعوا فيه باستبعادي من اليورو".

وأضاف "لقد تم استبعادي من قبل في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010، لكن هذه المرة أكثر قسوة لأن بطولة اليورو تقام في بلدي."

وأكمل "لقد انحنى ديدييه ديشامب للطبقة العنصرية في فرنسا، لا أعلم إذا كان هو سبب استبعادي أم من، لكن على أية حال هو كان على علاقة جيدة معي وكذلك رئيس الاتحاد الفرنسي والجميع".

وواصل "فالبوينا يعرف جيدا أنني أردت مساعدته في قضيته، لكنه كذب ولم يقل الحقيقة، وانقلبت القضية ضدي".

وأردف "لقد دعمني رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في هذه الأزمة، وأيضا زيدان وجميع مشجعي ريال مدريد".

وأتم "زيدان أخي الأكبر، ودائمًا أتحدث معه، ولكن إذا كنت في حالة ليست جيدة، فهو لن يدفع بي في المباريات".