في_اليورو - هاري ريدناب: راشفورد لن يلعب

توقع هاري ريدناب مدرب توتنام ومنتخب الأردن السابق أن ماركوس راشفورد مهاجم إنجلترا ومانشستر يونايتد لن يشارك مع الأسود الثلاثة في يورو 2016.

وكان روي هودجسون مدرب المنتخب قد اختار راشفورد ضمن قائمة الـ23 لاعب النهائية التي ستخوض غمار منافسات بطولة يورو 2016 بفرنسا بدء من يوم 10 يونيو المقبل.

وصرح ريدناب لشبكة "سكاي سبورتس":"بكل صدق لا أعتقد أن راشفورد سيلعب مع إنجلترا، لكنه سيكون لاعبا كبيرا في المستقبل".

وأضاف "لدينا هاري كين وجيمي فاردي ودانييل ستوريدج وواين روني، أعتقد أن هودجسون لديه الكثير من الخيارات في الخط الأمامي".

وأتم "لا أرى أن راشفورد سيحصل على مشاركة في أي مباراة وسأتفاجئ إن شارك في أي مباراة".

وكان راشفورد قد سجل في ظهوره الأول مع منتخب إنجلترا ضد إستراليا في المباراة الودية التي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح الأسود الثلاثة ضمن استعدادته لليورو، وأصبح أصغر لاعب يسجل في ظهوره الأول للإنجليز.