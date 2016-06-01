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العبادى والجبورى يزوران مقر "عمليات الفلوجة " لبحث عمليات تحريرها

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العبادى والجبورى يزوران مقر "عمليات الفلوجة " لبحث عمليات تحريرها العبادى والجبورى يزوران مقر "عمليات الفلوجة " لبحث عمليات تحريرها
اجتمع القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى بمقر قيادة "عمليات الفلوجة" اليوم الأربعاء، مع القيادات العسكرية لبحث سير عمليات تحرير الفلوجة من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابي.

كما زار مقر قيادة العمليات رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى على رأس وفد نيابى والتقى مع القادة العسكريين لمتابعة عمليات تحرير الفلوجة.. وتفقد قضاء "الكرمة" المحرر شمال شرقى الفلوجة من خلال جولة ميدانية للاطلاع على الواقع الأمنى والانساني.

وميدانيا، تمكنت القوات العراقية المشتركة من السيطرة على جسر مدينة "الصقلاوية" شمال غربى الفلوجة فى إطار عملية تحرير المدينة لاحكام حصار الفلوجة وقطع خطوط امدادات داعش.
>وذكرت قيادة العمليات المشتركة أن قوات الفرقة (14) والفرقة السادسة بالجيش مدعومة بقوات "الحشد الشعبي" سيطرت على الجسر وفعت العلم العراقى عليه.

وكانت عملية "كسر الإرهاب" لتحرير الفلوجة انطلقت فجر يوم الاثنين 23 مايو، بمشاركة قوات الجيش والشرطة الاتحادية والتدخل السريع والحشد الشعبى والعشائرى وشرطة الأنبار بإسناد من المدفعية وطيران العراق والتحالف الدولي.. وتمكنت القوات العراقية فى المرحلة الأولى للعملية من تطويق مدينة الفلوجة وعزلها عن محيطها وتحرير قضاء "الكرمة"، وبدأت عملية اقتحام الفلوجة بعد أسبوع من بدء العمليات بواسطة قوات "مكافحة الإرهاب" من المحورين الجنوبى والشرقى مدعومة بقوات الجيش وشرطة طوارىء الأنبار، إلا ان اتخاذ داعش المدنيين دروعا بشرية يعرقل عملية الدخول للمدينة.
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