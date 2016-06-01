شذى: أعانى من تمزق فى الأربطة.. ولم ألغي أعمالى الرمضانية‎

كتبت – إنجي لطفي

حرصت الفنانة شذى، على طمأنة جمهورها على صحتها، عقب ظهور صور لها وهى تجلس على كرسى متحرك، حيث أكدت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج راديو سكوب على الراديو 9090 مع الإعلامية غدير حسان إصابتها فى ركتبها قائلة شعرت بألم غريب فى ركبتى، وقال الأطباء إنى أعانى من تمزق فى رباط الركبة، وأتابع علاجى فى المنزل وسينتهى بعد 4 أيام تالية .

وأضافت مازحة: “أنا خلاص اتعودت كل شهر بمصيبة شكل ، موضحه موقفها من أعمالها فى رمضان قائلة :لم ألغى شغلى برمضان، والحمد الله حتى الآن كل شىء فى الشغل مضبوط و سيتم طرح الألبوم الجديد فى 7 يوليو، مشيرة إلى إنها صورت منه كليب واحد، والأخر قيد النقاش .