ولادة طفلة مصابة بعيب خلقى فى الرأس لأم مصابة بزيكا

ذكرت وسائل إعلام أن طفلة مصابة بعيب خلقى ناجم عن فيروس زيكا وُلدت اليوم الثلاثاء فى نيوجيرزى لأم زائرة من هندوراس كانت مصابة بالفيروس بعد أن لسعتها بعوضة فى أول حملها.

وقالت موقع "نورث جيرسى.كوم" إن الطفلة مصابة بميكروسيفالى "صغر حجم الرأس" حاد وهو عيب خلقى يتسم بصغر حجم الرأس ويمكن أن يؤدى إلى مشكلات خطيرة فى النمو" وذلك بعد ولادتها من خلال عملية قيصرية فى مركز هاكنساك الطبى الجامعى فى هاكنساك بولاية نيوجيرزى.

وخلص مسئولو الصحة الأمريكيون إلى أن إصابة امرأة حامل بفيروس زيكا يمكن أن يسبب الميكروسيفالى، وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك إجماعا علميا قويا بأن زيكا يمكن أن يسبب أيضا مرض جوليان-بارى وهو متلازمة عصبية نادرة تسبب شللا مؤقتا لدى البالغين.

وكُشف النقاب لأول مرة عن الصلة بين زيكا وميكروسيفالى الخريف الماضى فى البرازيل التى تأكد الآن أن بها أكثر من 1300 حالة إصابة بالميكروسيفالى تُعتبر لها صلة بإصابة أمهات بفيروس زيكا .

وقال مانى الفاريز رئيس قسم أمراض النساء والتوليد فى مركز هاكنساك الطبى إن المولودة التى لم يُكشف النقاب عن هويتها مصابة أيضا بمشكلات معوية وبصرية.

وأضاف أن الأم التى يبلغ عمرها 31 عاما، والتى لم يُعلن اسمها كانت موجودة مع أقارب لها بعد وصولها إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من شهرين من هندوراس حيث تعرضت للسعة بعوضة.

- الإنذار الأخير للحكومة..الغوا السفر للبرازيل والدول الموبوءة بفيروس زيكا قبل أن يغزو مصر..منظمة الصحة تفرض الطوارئ العالمية لمواجهته.. واستجابتنا ضعيفة رغم أن البعوضة موجودة بمصر

>