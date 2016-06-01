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بعد قرار إقلاعك عن التدخين.. 5 أشياء يجب اتباعها تجنبك العودة مرة أخرى

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بعد قرار إقلاعك عن التدخين.. 5 أشياء يجب اتباعها تجنبك العودة مرة أخرى بعد قرار إقلاعك عن التدخين.. 5 أشياء يجب اتباعها تجنبك العودة مرة أخرى
قد تتخذ قرارا بالإقلاع عن التدخين، وفى بعض الحالات قد تعود مرة أخرى للتدخين ويرجع ذلك للعديد من العوامل التى تؤدى لذلك، ولتجنب العودة للتدخين بعد الإقلاع مع اقتراب شهر رمضان يجب اتباع بعض الأشياء.

وفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن ليس السجائر فقط التى تمثل ضررا على صحة الإنسان، ولكن كل منتجات التبغ تؤدى إلى الموت، ففى الواقع التبغ هو أسوأ مادة تقتل البشر ببطء، كما أن كثيرا من الأشخاص قد يقلعون عن التدخين لكنهم يعودون مرة أخرى إلى هذه العادة السيئة بسبب الأعراض الانسحابية التى لا يستطيعون تحملها، مضيفا أن التبغ يحتوى على آلاف المواد الكيميائية الضارة التى تضر بالجسم.

وكما يقدم التقرير بعض الأشياء التى يجب اتباعها عند الإقلاع عن التدخين، وذلك لعدم العودة لها مرة أخرى وتتضمن الآتى:
>بعد فترة قريبة من قرار الإقلاع عن التدخين، يجب غسل كل الملابس مرة واحدة، لأنها تحتوى على رائحة غريبة من السجائر، وبعد الإقلاع إذا كانت ملابسك تحتوى على رائحة السجائر فذلك يعزز الرغبة فى التدخين مرة أخرى.

من الضرورى ممارسة الجرى، لأنها تفرز مستويات عالية من هرمون الإندروفين، وهذا يساعدك فى الإقلاع عن السجائر .

شرب عصير الخضار ليوم كامل مع الألياف، حيث أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون المواد الغذائية الخام تساعد فى إزالة السموم المتراكمة من السجائر فى الجسم.

يجب زيارة طبيب الأسنان لتنظيف الأسنان وإزالة البقع التى تركها التدخين عليها.

شرب عصير الجزر صباحا عند الاستيقاظ من النوم وشرب عصير الليمون لتطهير النظام الخاص بك .


>- للإقلاع عن التدخين.. 3 خطوات بسيطة تعيدك إلى الحياة سليما
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