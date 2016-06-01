وزير الدفاع يبحث مع نظيره المجري زيادة التعاون والقضاء على الإرهاب

التقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اليوم الأربعاء، شيميتشيكو إيشتفان وزير الدفاع المجرى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا .

تناول اللقاء تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب وإستعادة الأمن والإستقرار بالمنطقة ، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون فى المجالات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

وأكد القائد العام، خلال بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير اليوم، عمق الروابط الراسخة التى تجمع البلدين الصديقين ، معرباً عن إعتزازه بزيارة وزير الدفاع المجرى ، وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك فى العديد من المجالات .

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .