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اندلاع حريق هائل بشاحنة لنقل الكيروسين بالمنيا‎

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اندلاع حريق هائل بشاحنة لنقل الكيروسين بالمنيا‎ اندلاع حريق هائل بشاحنة لنقل الكيروسين بالمنيا‎

أرشيفية

مراسل ONA

اندلع حريق هائل منذ قليل بشاحنة لنقل الكيروسين بطريق – أسوان الزراعي قبالة قرية دلجا التابعة لمركز دير مواس جنوب محافظة المنيا.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد باندلاع حريق بسيارة محملة بالكيروسين بطريق مصر – أسوان الزراعي بالقرب من قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس.

وبانتقال الأجهزة الأمنية تبين اندلاع حريق هائل بشاحنة كيروسين دون وقوع خسائر بشرية.

وتم استدعاء قوات الحماية المدنية لاخماد الحريق، و حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات

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