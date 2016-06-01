رئيس وزراء تركيا: تصويت ألمانيا بشأن مقتل الأرمن «سخيف»

أعرب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الأربعاء، عن استيائه من توجه البرلمان الألماني لإطلاق وصف “الإبادة الجماعية” على عمليات قتل الأرمن في 1915.

وقال يلدريم، في تصريحات نقلتها شبكة “يورو نيوز” الأوروبية، إن القرار المتوقع صدوره عن المشرعين الألمان قد يؤدي لتدمير الروابط بين البلدين واصفا القرار بالشيء السخيف.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الألماني غدا الخميس على القرار رسميا بأن مقتل 5ر1 مليون شخص من الأرمن على يد القوات العثمانية في القرن الماضي هي عمليات إبادة جماعية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الثلاثاء عن قلقه من اتخاذ البرلمان الألماني لهذا القرار ورفض تركيا بشكل تام توصيف ما حدث على إنه عمليات إبادة جماعية.

أ ش أ