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الخارجية السودانية تنتقد حديث واشنطن بشأن تأشيرة البشير

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الخارجية السودانية تنتقد حديث واشنطن بشأن تأشيرة البشير الخارجية السودانية تنتقد حديث واشنطن بشأن تأشيرة البشير
وصفت وزارة الخارجية السودانية ما اثارته واشنطن ردا على طلب الرئيس السودانى عمر البشير؛ بمنحة تأشيرة دخول للولايات المتحدة؛ بأنه حديث "للاستهلاك الاعلامي" فقط.

وأوضح وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية السفير كمال إسماعيل -فى تصريح صحفى اليوم الاربعاء- انه فى حال أصدرت واشنطن تأشيرة الدخول للبشير فإن الخطوة المناسبة التى يتوجب عليهم القيام بها هى حمايته باعتبارها دولة مقر؛ وعليها التزام قانونى ودولي.

وشدد الوزير السودانى على أن واشنطن مطالبة بتقديم التسهيلات والحماية لكل الاشخاص.

وكان الرئيس السودانى عمر البشير؛ قد تلقى دعوة رسمية من الأمم المتحدة للمشاركة فى قمة عن "الأيدز" بنيويورك؛ وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر "انه لا يعلم أن كانت الامم المتحدة قدمت دعوة للرئيس البشير أم لا ".
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