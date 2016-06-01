عبد الشافي لـ في الجول: لست طرفا في الأزمة بين الزمالك وأهلي جدة

قال محمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة إنه ليس طرفا في الأزمة بين الزمالك وناديه السعودي، مؤكدا التزامه باستكمال تعاقده مع الفريق.

وسافر عبد الشافي مع بعثة منتخب مصر لمواجهة مضيفه منتخب تنزانيا يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

وقال عبد الشافي لـFilGoal.com: "سعيد بالتتويج بالكأس مع أهلي جدة لنكمل الثنائية، وحتى الآن ملتزم بتعاقدي مع الفريق".

واستدرك "لست طرفا في الأزمة بين الزمالك وأهلي جدة".

وأكمل "اعتقد أن الأزمة أساسا في طريقها للحل، ولا يوجد داع لتضخيم الأمور".

وأكد عبد الشافي إلى أن كل تركيزه حاليا مع منتخب مصر من أجل الفوز على تنزانيا.

وأتم "مباراة تنزانيا ليست سهلة، فلا يوجد سهل وصعب في كرة القدم لأن كل مباراة لها ظروفها".