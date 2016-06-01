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الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة كيروسين بالمنيا

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الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة كيروسين بالمنيا الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة كيروسين بالمنيا
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بسيارة محملة بالوقود على الطريق الزراعى بالقرب من ملوى.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد نشوب حريق بسيارة محملة بالكيروسين على طريق أسوان الزراعى بالقرب من قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس دون وقوع خسائر بشرية.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.


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مصر 365

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