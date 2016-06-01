للمرة الثانية.. تموين الإسكندرية تضبط 29 طن أرز مخبأ بهدف إرباك السوق

ألقت مباحث تموين الإسكندرية، برئاسة العميد محمد مهنا، للمرة الثانية خلال أسبوع، القبض على صاحب شركة للاستيراد، حجب سلعة الأرز عن التداول فى الأسواق، بهدف إرباك السوق ونقص المعروض ورفع السعر.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، مفادها قيام "صبحى. ح" صاحب شركة قباء للاستيراد والتوكيلات بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال حجب سلعة الأرز عن التداول بالأسواق بقصد إنقاص المعروض منها لرفع ثمنها بدون مبرر، وطرحها للبيع بالأسواق للاستفادة من فارق السعر.

وقامت حملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وضباط إدارة البحث الجنائى، استهدفت مخازن الشركة، وتم ضبط "شادى .ع" 26 سنة أمين المخزن وضبط "29 " طن أرز معبأ تم تخزينها بمخازن الشركة.

وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

- التحقق مع مدير شركة حاصلات زراعية حجب 630 طن أرز عن الأسواق بالإسكندرية

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