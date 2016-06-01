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محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.11%

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محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.11% محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.11%
اعتمد اللواء طارق نصر محافظ المنيا، نتيجة إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2015/2016، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 73.11%.

وقال رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم فى بيان اليوم، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 90110 طالباً حضر منهم 88816 طالبا، وبلغ عدد الناجحين 64934 طالبا.

وبلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية المهنية 67.9%، حيث نجح 830 طالباً من اجمالى 1243 متقدماً، كما نجح جميع المتقدمين للصف الثالث الاعدادى من الطلاب المكفوفين والبالغ عددهم 12 طالب بنسبة نجاح 100%، وفيما يتعلق بالشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع جاءت نسبة النجاح 85.2% حيث نجح 52 طالباً من إجمالي 63 متقدماً.

وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، ووجه الشكر للقيادات التعليمية والإداريين لما بذلوه خلال العام الدراسى، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز في السنوات القادمة للحفاظ على تميزهم، كما أجرى المحافظ اتصالا هاتفيا بالأوائل لتهنئتهم بالحصول على المراكز الأولى على مستوى المحافظة.

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