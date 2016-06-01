فصل التيار الكهربائى ساعتين عن بلبيس لصيانة المحولات الجمعة المقبلة

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء قطاع جنوب محافظة الشرقية، عن فصل التيار الكهربائى لمحطة محولات بلبيس الجديدة يوم الجمعة الموافق 3 يونيو، من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة 8 صباحاً بناء على تعليمات قطاع شبكات الشرقية لإجراء أعمال النظافة الشاملة على جميع مهمات المحطة حسب برنامج الصيانة المعد لذلك.

وأهابت الشركة رئاسة مدينة بلبيس، فى بيان "ضرورة اتخاذ اللازم وإخطار الأهالى بالميكروفونات، والمساجد، والمستشفيات العامة والخاصة، ومديريتى التموين والصحة، واتخاذ الاحتياطات خلال ساعتى الانقطاع " .

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