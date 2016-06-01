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لجنة لمعاينة أماكن تخزين اسطوانات الغاز بالبقالين التموينيين بالمنيا

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لجنة لمعاينة أماكن تخزين اسطوانات الغاز بالبقالين التموينيين بالمنيا لجنة لمعاينة أماكن تخزين اسطوانات الغاز بالبقالين التموينيين بالمنيا
قال اللواء طارق نصر محافظ المنيا، إن المحافظة تستحوذ على أكبر عدد من المخابز على مستوى الجمهورية، وأضاف إن اللجنة العليا ستعقد اجتماعها فور وصول "ماكينات التشغيل" للبت في الطلبات الجديدة لتشغيل مخابز، ضمن منظومة الخبز الجديدة.

وقرر المحافظ خلال اجتماع خدمة المواطنين لبحث عدد من الشكاوي تشكيل لجنة لحصر ومعاينة البقالين التموينيين، وذلك لمراجعة أماكن تخزين اسطوانات الغاز وفقا لاشتراطات السلامة والأمان والحماية المدنية.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بالإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة، وعمل المحاضر اللازمة لكل من يتعدى على أراضى زراعية، مشددا على عدم التهاون فى إهدار حقوق الدولة.

وناقش المحافظ خلال اللقاء أكثر من 53 مشكلة تتعلق بالنقل والانتدابات والصرف الصحى والتموين ومشاكل المياه وقرارات الإزالة والصحة ومراكز الشباب، وعدد كبير من المشاكل الانسانية والتي يطلب اصحابها مساعدات مالية واعانات عاجلة.
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