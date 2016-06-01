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اجتماعات سرية للدعوة السلفية بالإسكندرية للسيطرة على الزوايا فى شهر رمضان

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اجتماعات سرية للدعوة السلفية بالإسكندرية للسيطرة على الزوايا فى شهر رمضان اجتماعات سرية للدعوة السلفية بالإسكندرية للسيطرة على الزوايا فى شهر رمضان
عقد رموز الدعوة السلفية بالإسكندرية اجتماعا عاجلا بمنطقة أرض المحمرة بسيدى بشر، للسيطرة على بعض الزوايا فى منطقة الفلكى ومساكن المندرة ومحور المنتزه لتنظيم ساحات صلاة للتراويح والتهجد باسم الدعوة خلال شهر رمضان المقبل.

وأكد مصدر بالدعوة السلفية لـ"اليوم السابع"، أنه تمت مناقشة السيطرة على مسجد نور الإسلام بباكوس ويعتبر أكبر مسجد للدعوة السلفية بالإسكندرية، وإلقاء الخطبة وصلاة التراويح والتهجد من قبل شيوخ الدعوة السلفية وقاداتها بالمحافظة.

ومن جانبه أكد مصدر بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، أنه يعقد اجتماعا طارئا وعاجلا اليوم بمقر المديرية لتشديد الإجراءات على كافة مساجد وزوايا المحافظة، لمنع المتشددين من اعتلاء المنابر والسيطرة على المساجد خاصة خلال شهر رمضان.


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