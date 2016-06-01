محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 79.99%‎

مراسل ONA

> اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ قنا نتيجة امتحان الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2015-2016م بحضور الأستاذ عزت بيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وقال محافظ قنا إن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الابتدائية لهذا العام بلغ 56094 طالبًا وطالبة، حضر منهم 53566 بتسعة إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، وحقق النجاح 42848 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 79.99%.

وأضاف أن 15 طالبًا وطالبة حصلوا على النتيجة النهائية بمجموع 300 درجة، مما يعكس المستوى المتميز لطلاب المحافظة .

وأعرب المحافظ عن تهانيه للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين الذين بذلوا الجهد خلال العام الدراسي، متمنيًا دوام النجاح والتفوق.

كما حث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز في المراحل التعليمية المقبلة وتحسين قدراتهم الثقافية والعلمية.