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بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس فى اشتباكات بين عائلتين بأسوان

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بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس فى اشتباكات بين عائلتين بأسوان بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس فى اشتباكات بين عائلتين بأسوان
لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب خامس، فجر اليوم، الأربعاء، فى اشتباكات بين عائلتين بقرية العدوة مركز كوم أمبو محافظة أسوان، لخلافات سابقة بينهما.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بقيام عائلة "الحصرى" بالهجوم بالأسلحة النارية على عائلة "يونس" فى قرية العدوة مركز كوم أمبو، لوجود خلافات سابقة بين الطرفين.

وأسفرت الاشتباكات عن مصرع "عبد الوهاب محمد عبده" 35 سنة، وشقيقاه "على" 40 سنة، و"عمر" 30 سنة، ينتمون لعائلة الحصرى، كما أسفرت الاشتباكات عن مصرع "محمد مصطفى عبد الباسط" 40 سنة، من عائلة يونس، وأصيب "أبو بكر على محمد" 40 سنة، بطلق نارى فى الظهر، ويتلقى العلاج بمستشفى أسوان الجامعى.

كلف مدير أمن أسوان، العميد خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمود عوض، رئيس مباحث المديرية، بتحرك تشكيلات أمنية إلى موقع الاشتباكات لمحاولة السيطرة على الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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