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وزير الزراعة: الاستفادة من «النانو تكنولوجي» في تصنيع أسمدة رخيصة

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وزير الزراعة: الاستفادة من «النانو تكنولوجي» في تصنيع أسمدة رخيصة وزير الزراعة: الاستفادة من «النانو تكنولوجي» في تصنيع أسمدة رخيصة

الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة – أرشيفية

أ ش أ

 قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد، إن الوزارة بدأت في تطبيق نظام النانو تكنولوجي في الزراعة، مشيرا إلى أنه تم إنشاء المعمل المركزي لبحوث النانو تكنولوجي بمركز البحوث الزراعية، للاستفادة من هذه التقنية الحديثة في تطوير قطاع الزراعة بما يخدم استراتيجية التنمية الزراعية.

وأوضح فايد – في تصريح اليوم الأربعاء – أن المعمل توصل إلى تصنيع الأسمدة النانومترية ذات الكفاءة العالية ورخيصة الثمن، والتي توفر ما يقرب من 60 % من كميات الأسمدة المستخدمة مثل: سماد الفوسفات النانومتري، سماد اليوريا النانومتري، والعناصر الصغرى مثل الحديد والمنجنيز والزنك النانومتري والذي يقاوم الإجهاد الحراري.

وأشار إلى أنه تم إجراء التحاليل والتجارب الأولية على سماد الفوسفات النانومتري بتطبيقه على محاصيل الخضر والأرز، حيث جاءت النتائج مبهرة بمستويات تماثل المستويات العالمية.

ولفت وزير الزراعة إلى أنه بهذه الطريقة تتراوح كمية النانوفوسفات اللازمة لتسميد فدان من الأرض من 2-6 كيلوجرامات، بينما يستهلك الفدان من 150-300 كيلوجرام من الفوسفات العادي، مؤكدا أن هذه الطفرة التكنولوجية تفتح الأبواب لإنتاج جيل جديد من الأسمدة الذكية والتي تستخدم بطريقة الرش على الجزء الخضري بما يتفق مع وسائل الري المتطور ولا يؤدي إلى تدهور التربة أو الإضرار بالبيئة، فضلا عن خفض التكلفة بحوالي 50% ولن يكون لها متبقيات في النبات أو منتجاته.

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