الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين أمام الملك عبد الله

صرح مصدر بالديوان الملكي الأردني، اليوم الأريعاء، بأن حكومة جديدة برئاسة السياسي هاني الملقي أدت اليمين أمام الملك عبد الله الذي كلفها بمهمة الإعداد لانتخابات برلمانية بحلول سبتمبر، والدفع بقوانين من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي الراكد.

وحسبما ذكر وكالة أنباء “رويترز” أن الملقى كان قد تولى الملقي سلسلة من المناصب الدبلوماسية والوزارية ورأس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية. وكلفه الملك عبد الله يوم الأحد الماضي بتشكيل حكومة جديدة ليحل محل رئيس الوزراء عبد الله النسور وذلك بعد أن حل الملك البرلمان الذي كان يوشك على استكمال فترته البالغة أربعة أعوام.