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الرقابة الإدارية تكشف معلومات جديدة حول رشوة مستشار وزير الصحة.. تعرف عليها

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الرقابة الإدارية تكشف معلومات جديدة حول رشوة مستشار وزير الصحة.. تعرف عليها الرقابة الإدارية تكشف معلومات جديدة حول رشوة مستشار وزير الصحة.. تعرف عليها
كشفت هيئة الرقابة الإدارية، منذ قليل، عن تفاصيل ضبط مستشار وزير الصحة والسكان لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة بتهمة تقاضى رشوة.

وأضافت الهيئة، أنه تمكن رجال الرقابة من القبض على مستشار وزير الصحة والسكان لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة وسكرتيره الشخصى عقب ورود معلومات لضباط الهيئة، تفيد طلب مستشار الوزير من إحدى الشركات الخاصة 4 ملايين جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل إسناد أعمال توريد وتركيب وتشغيل 12 غرفة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بقيمة 28.567مليون جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأوضحت الهيئة أنه عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن نيابة أمن الدولة العليا، تم ضبط الشيكات المحررة بمبلغ 2 مليون جنيه، كمقدم الرشوة، وضبط أصل أمر الإسناد بمقر عمل مستشار الوزير بديوان الوزارة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات وجارى استكمال التحقيقات واستدعاء المسئولين بوزارة الصحة وأعضاء لجنتى البت الفنى والمالى.


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