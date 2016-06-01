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انتهاء تصريح الخطابة لياسر برهامى فى الإسكندرية

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انتهاء تصريح الخطابة لياسر برهامى فى الإسكندرية انتهاء تصريح الخطابة لياسر برهامى فى الإسكندرية
أكد مصدر بمديرية أوقاف الإسكندرية، أن تصريح الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، للخطابة بمسجد الخلفاء الراشدين بمنطقة أبو سليمان ومسجد الحمد بخورشيد، انتهى أمس، كما كان مقررا له يوم 31 مايو.

ومن المقررأن تتولى الأوقاف المهمة الكاملة فى الخطابة وصلاة الجمعة ابتداءً من الجمعة المقبل حتى يتم السماح له بتجديد التصريح من قبل وزارة الأوقاف، والذى يمتد إلى ثلاثة أشهر وقابل للتجديد.


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