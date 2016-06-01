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شهر الكرم.. شاركونا بتجهيزاتكم لشنط رمضان

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شهر الكرم.. شاركونا بتجهيزاتكم لشنط رمضان شهر الكرم.. شاركونا بتجهيزاتكم لشنط رمضان
هى اختراع مصرى أصيل، أضاف به أهل المحروسة مصدر بهجة جديد للشهر الكريم، بعنوان من اللغة العامية دشنوا لفكرة "شنط رمضان"، ومع كل عام منذ بداية الفكرة أصبحت تتزايد أعداد الشنط، ويساهم فيها المزيد من المواطنين لدعم الفقراء، وضمان حصولهم على وجبات يومية طوال الشهر الكريم.

منذ أيام بدأ أهل الخير حملات إعداد الشنط الرمضانية وشرائها من الأماكن المختلفة، وهنا تدعوكم صحافة المواطن للمشاركة بصور استعداداكم للخير وتجهيزات الشنط الرمضانية التى يقيمها البعض فى تجمعات كبيرة، ويوزعونها بأنفسهم، ويعتمد فيها البعض الآخر على الشراء الجاهز.


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