سامح شكرى: لا مساس بالأراضى المصرية فى تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

قال وزير الخارجية سامح شكرى إنه ليس هناك أيه أفكار أو مبادرات طرحت بالحديث عن المساس بالأراضى المصرية ضمن معادلة التسوية للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى، المحددات التى أقرها المجتمع الدولى ترتبط بقرارات الشرعية الدولية المنبثقة عن مجلس الأمن ومحادثات التى راعتها الولايات المتحدة، والتى حددت المكونات المختلفة للحل النهائى ومنها تحديد الحدود للدولة الفلسطينية الجديدة.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء مع نظيره المجرى أن كافة الأمور تخضع للمفاوضات المباشرة بين الطرف الفلسطينى والإسرائيلى، وهناك إشكالية تتعلق ببناء المستوطنات.

وأوضح شكرى أن مبادرة السلام العربية معتمدة على مستوى القمة وماتزال مطروحة وعناصرها كافة تصلح للتنفيذ لبناء علاقة على أساس السلام عقب إقامة الدولة الفلسطينية.

وزير الخارجية: الأوضاع فى الشرق الأوسط تؤثر مباشرة على أمن واستقرار المجر