وزير العدل يصدر قرارا بتشكيل لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان

أصدر معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل قرارا بتشكيل لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان لعام 1437 هجري الموافق 2016 ميلادي على أن تجتمع بعد صلاة المغرب من يوم الأحد الموافق 29 من شعبان 1437 الموافق 5 من يونيو الجاري في دائرة القضاء في أبوظبي.

وتضم اللجنة التي يرأسها معالي وزير العدل .. سعادة محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل وسعادة يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبو ظبي بالإنابة وسعادة محمد عبيد المزروعي المدير التنفيذي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية وسعادة الدكتور فاروق حمادة المستشار الديني في ديوان ولي عهد أبوظبي والمستشار على الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي في دائرة القضاء في أبوظبي والمستشار محمد اليدالي بن محمد المفتي الشرعي في دائرة القضاء في أبو ظبي والقاضي يوسف حسن رجب رئيس استئناف في محكمة استئناف رأس الخيمة والسيد محمد سهيل المهيري مدير مكتب حتا- دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي والدكتور أحمد محمد سليمان الأهدل الواعظ الأول في دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري في دبي والدكتور سالم محمد الدوبي واعظ في دائرة الشئون الإسلامية في الشارقة والمهندس خلفان سلطان النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك والمهندس صخر سيف عبد الله نائب رئيس جمعية الإمارات للفلك.

ونص القرار على أن تقوم جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها وعلى لجنة تحري الشهور القمرية في دائرة القضاء في أبوظبي في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" في الإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.