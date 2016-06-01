المدينة المستدامة تبدأ رسمياً إنتاج الطاقة النظيفة

بدأت المدينة المستدامة في دبي بتشغيل ألواح الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة النظيفة، لتصبح بذلك أول مشروع سكني ينتج الطاقة النظيفة لتشغيل خمسة مجمّعات سكنية، بواقع 100 فيلا في كل مُجمّع، بالإضافة إلى مرافق المدينة المختلفة. وتأتي هذه الخطوة في إطار إنجاز كافة مرافق المشروع التي تخدم سكان المدينة الذين يزيد عددهم على مائة عائلة.

وأكد أنور زبن الرئيس التنفيذي لشركة "سيتي سولار"، المقاول الرئيسي لأعمال الطاقة في المدينة المستدامة، والمعتمد من قبل هيئة كهرباء و مياه دبي: "لقد تم تركيب 12% من مجمل الألواح الشمسية التي سيصل عددها إلى 40 ألف لوح موزعة على أسطح المنازل والمباني ومواقف السيارات، لانتاج ما يصل إلى 10 ميجا واط من الطاقة عند انتهاء أعمال التشغيل، في حين سيصل الإنتاج الحالي للطاقة إلى ما يقرب من 1.2 ميجا واط، يتم تخزينها في الشبكة التي تديرها هيئة كهرباء ومياه دبي، ومن ثم يمكن الاستفادة منها لتشغيل ما يزيد على 200 فيلا سكنية بالطاقة النظيفة والمتجددة. وتمثل كمية الطاقة المنتجة ما يعادل 2000 ميجا واط ساعة سنويًا، الأمر الذي سيسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية بواقع ألف طن سنويًا".

وأضاف زين: "إن التصاميم الذكية للمنازل، إلى جانب تطبيق الحلول الموفرة للطاقة، مثل المواد العازلة والعاكسة للحرارة وسخانات المياه الشمسية والتجهيزات المنزلية التي تعتمد على توفير الطاقة، بما في ذلك الثلاجات والغسالات والإضاءة، وما إلى ذلك، ستسهم مجتمعة في تخفيض نسبة استهلاك الطاقة بنسبة 50% في المنازل، وبالتالي ستحد من الانبعاثات الكربونية والآثار السلبية الأخرى التي تلحق بالبيئة".

وتاتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة التي تهدف إلى توفير 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2020، و 25% بحلول العام 2030 و 75% بحلول العام 2050.

يذكر ان المدينة المستدامة تعتمد على طيف واسع من الحلول المستدامة المتكاملة، بما في ذلك نظام فصل المياه الرمادية والسوداء، وإعادة تكرير المياه الرمادية لاستعمالها في عمليات ري المساحات الخضراء. وعلاوة على ذلك، تستعد المدينة قريباٌ لافتتاح المسجد والسوق التجاري الذي سيقوم بتوفير محلات تجارية وخدمات صحية واجتماعية للسكان والزوار على حد سواء.

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