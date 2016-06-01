ضبط راكب بريطانى بالمطار حاول تهريب 147 ألف جنيه إلى تركيا

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء، من ضبط راكب بريطانى من أصل مصرى حاول تهريب 147 ألف جنيه إلى تركيا مخالفا قانون حيازة النقد المصرى بصحبة الركاب، وتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة.

أفاد مصدر أمنى بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط التركية رقم 691 والمتجهة إلى اسطنبول اشتبه الرائد محمد مندور، رئيس نوبتجية الشرطة فى الراكب وبتفتيش الحقيبة تبين وجود 147 ألف جنيه بداخلها مخالفا قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته.

وأمر اللواء فهمى مجاهد، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة، بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة.

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