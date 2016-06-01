النيابة تطلب تحريات حول واقعة انتحار موظفة ألقت بنفسها فى النيل بحلوان

أمرت نيابة حلوان، برئاسة المستشار إسلام سرور، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة انتحار موظفة بإدارة حلوان التعليمية، وإلقاء نفسها فى نهر النيل.

وكان قد تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بإلقاء سيدة بنفسها فى النيل بمنطقة ركن فاروق، وبالانتقال والفحص عثر على حقيبة المجنى عليها، وتبين أنها "سناء أحمد" 53 عاما، موظفة بإدارة حلوان التعليمية.

وتم إخطار رجال الإنقاذ النهرى، للبحث عن صاحبة الحقيبة تحت المياه، ولكن دون جدوى، فاصطحبوا الحقيبة إلى قسم شرطة حلوان، وتم استدعاء شقيقها "سيد أحمد" مدرس، وتسليمه متعلقات شقيقته، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

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