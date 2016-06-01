محامى متهمى أحداث الكرم: جنح مستأنف المنيا تنظر اليوم تجديد حبس 3 متهمين

قال إسماعيل سيد محامى المتهمين فى أحداث الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص، إن محكمة جنح مستأنف المنيا تنظر اليوم تجديد حبس 3 متهمين فى أحداث العنف والشغب التى شهدتها قرية الكرم يوم الجمعة 20 مايو.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأضاف "إسماعيل" أن التحقيقات تسير بشفافية مطلقة والنيابة تستمع لأقوال الشهود والمتهمين.
وكانت المحكمة قد أمرت بتجديد حبس 3 متهمين أمس 15 يوما على ذمة القضية.
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