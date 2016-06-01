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محامى متهمى أحداث الكرم: جنح مستأنف المنيا تنظر اليوم تجديد حبس 3 متهمين

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محامى متهمى أحداث الكرم: جنح مستأنف المنيا تنظر اليوم تجديد حبس 3 متهمين محامى متهمى أحداث الكرم: جنح مستأنف المنيا تنظر اليوم تجديد حبس 3 متهمين
قال إسماعيل سيد محامى المتهمين فى أحداث الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص، إن محكمة جنح مستأنف المنيا تنظر اليوم تجديد حبس 3 متهمين فى أحداث العنف والشغب التى شهدتها قرية الكرم يوم الجمعة 20 مايو.

وأضاف "إسماعيل" أن التحقيقات تسير بشفافية مطلقة والنيابة تستمع لأقوال الشهود والمتهمين.

وكانت المحكمة قد أمرت بتجديد حبس 3 متهمين أمس 15 يوما على ذمة القضية.


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