القبض على مسجل لحيازته طبنجة بأسوان

تمكنت قوة أمنية من مركز شرطة كوم أمبو، من ضبط عاطل له معلومات جنائية مسجلة، بحوزته سلاح نارى غير مرخص خلال أحد الأكمنة بدائرة المركز، تم تحريزالسلاح المضبوط والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة .

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو، عقب تقنين الإجراءات، القبض على المتهم "محمود. ش" - 35 سنة عاطل - والسابق ضبطه واتهامه فى قضية سرقة، وبحوزته طبنجة عيار 9 مللى مطموسة الأرقام.

تحرر المحضررقم 2427 لسنة 2016 م إدارى مركز كوم أمبو، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق .

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