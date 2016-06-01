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الأمن الفيدرالي يلقي القبض على 50 «هاكرز» بروسيا

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الأمن الفيدرالي يلقي القبض على 50 «هاكرز» بروسيا الأمن الفيدرالي يلقي القبض على 50 «هاكرز» بروسيا

أرشيفية

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية، أنها احتجزت بالتعاون مع وزارة الداخلية حوالي 50 شخصًا تورطوا في نشاط القرصنة في المجال الإلكتروني، وسرقوا نحو 26 مليون دولار من حسابات مؤسسات مالية روسية.

وأوضحت الهيئة،  اليوم الأربعاء، أن “هاكرز” احتجزوا أثناء عملية أمنية في 15 من مقاطعات روسية، وتم بعد ذلك اعتقال 18 منهم، ووضع 3 آخرين تحت الإقامة الجبرية.

وخلال عمليات التفتيش تم ضبط الكثير من أجهزة الكومبيوتر والكروت المصرفية ووسائل الاتصال والنقود.

ومن جهتها أعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية أنه منذ منتصف عام 2015 الماضي حتى الآن تم رصد 18 هجمة استهدفت مواقع عمل لزبائن البنوك، مشيرة إلى أن الخسائر الناجمة عنها قد تجاوزت 45 مليون دولار، كما تمكنت الشرطة من منع إلحاق خسائر بمبلغ يزيد عن 33 مليون دولار.

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