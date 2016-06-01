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المرصد: تقدم مقاتلين مدعومين من أمريكا أمام داعش بشمال سوريا

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المرصد: تقدم مقاتلين مدعومين من أمريكا أمام داعش بشمال سوريا المرصد: تقدم مقاتلين مدعومين من أمريكا أمام داعش بشمال سوريا
قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن مقاتلين سوريين مدعومين من الولايات المتحدة أحرزوا اليوم الأربعاء تقدما ضد تنظيم داعش فى آخر مناطق يسيطر عليها التنظيم قرب الحدود التركية.

وأضاف المرصد إن وحدات حماية الشعب الكردية تمثل أغلب القوات المشاركة فى الهجوم على عكس ما صرح به المسؤولون الأمريكيون الذين قالوا إن العملية ستتضمن مقاتلين أغلبهم من السوريين العرب.

وقال المرصد إن ضربات جوية بقيادة الولايات المتحدة قتلت 15 مدنيا بينهم ثلاثة أطفال قرب منبج خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

ومن ناحية أخرى أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست أن الولايات المتحدة لا تستطيع تأكيد التقارير بشأن وقوع ضربات جوية روسية فى سوريا من بينها واحدة استهدفت مستشفى.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن إيرنست قوله إن الإدارة الأمريكية تتابع التقارير الواردة فى هذا الشأن، مضيفا إن تأكيد وقوع تلك الغارات يعنى أنها الأحدث فى سلسلة ضربات على المنشآت الطبية فى سوريا ، وأوضح أنه يجب أن يفهم المجتمع الدولى حقيقة الأمر ويجب محاسبة المسئولين عن تلك الهجمات"

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان ( المعارض ومقره لندن ) قد ذكر أن 23 شخصا على الأقل قتلوا فى ضربات جوية روسية بمدينة إدلب التى تسيطر عليها المعارضة ووقعت إحداها قرب مستشفى.
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