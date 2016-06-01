ولد الشيخ: معاناة اليمنيين توجب على أطراف المشاورات التوصل لحل سريع للأزمة

قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن التقارير القادمة من عدة مدن يمنية توضح حجم المعاناة التى يعيشها الشعب اليمنى فى ظل انعدام الخدمات الأساسية، مؤكدا أن معاناة المواطنين ينبغى أن تتحول إلى حافز للتوصل إلى حل شامل سريع للأزمة خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان.

وأوضح ولد الشيخ فى بيانه اليومى - الذى أورده فى صفحته على الفيسبوك، اليوم الأربعاء - أن جلسة مشاورات الأمس بين الأطراف اليمنية التى تجرى فى الكويت تضمنت ثلاث جلسات ، الأولى كانت مع وفد الحكومة اليمنية الذى استمع إلى عرض قدمه خبير من الأمم المتحدة عن الإجراءات التنفيذية التى اتخذتها دول خاضت نزاعات مشابهة وكيف تعاملت معها، كما دار النقاش حول احتمالات مختلفة لخريطة الطريق للحل السلمى الشامل.

وأشار إلى أن الجلسة الثانية كانت مع وفد الحوثيين والمؤتمر الشعبى العام (الطرف اليمنى الآخر فى المشاروات ) وناقشت أهمية التوصل إلى ركائز للحل الشامل للأزمة فى اليمن وضرورة بلورة ضمانات لتنفيذ الحلول والمقترحات التى يتم التوصل إليها فى الكويت.

ولفت إلى أن ممثلى الأطراف لدى لجنة الأسرى والمعتقلين أكدوا التزامهم بتقديم الإفادات الأولية حول الأسماء التى وردت فى الكشوفات التى تم تبادلها فيما يتعلق بالإفراج عن مجموعة من المحتجزين قبل شهر رمضان، واتفقت الأطراف على الاستمرار فى تقديم الإفادات خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف المبعوث الأممى أن اللجنة استكملت نقاشها حول مسودة اتفاق المبادئ المطروح لحل القضية على المدى المتوسط والطويل، قائلا :"الوفد الأممى مستمر فى حث الأطراف على تقديم التنازلات وتقديم مصلحة اليمن على كل ما عداها وقد حان الوقت ليقدم الأطراف الحلول بعيدا عن معادلات الربح والخسارة لأنهم مؤتمنون على مصلحة شعب اليمن بأكمله".

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