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مستوطنون متطرفون يقتحمون "قبر يوسف" شرق نابلس

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مستوطنون متطرفون يقتحمون "قبر يوسف" شرق نابلس مستوطنون متطرفون يقتحمون "قبر يوسف" شرق نابلس
اقتحم عشرات المستوطنين اليهود المتطرفين، فجر اليوم الأربعاء، قبر يوسف شرق مدينة نابلس.
>وقالت مصادر أمنية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن عشرات المستوطنين اقتحموا قبر يوسف؛ لأداء طقوس دينية فى المكان، وسط حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر عبرية أن وزير الداخلية الإسرائيلى آرية درعي، كان برفقة المستوطنين الذين اقتحموا مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
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