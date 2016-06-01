أخبار عاجلة

8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس الجزائر يعلن الحداد أسبوعا على وفاة زعيم البوليساريو

Google+ Print
رئيس الجزائر يعلن الحداد أسبوعا على وفاة زعيم البوليساريو رئيس الجزائر يعلن الحداد أسبوعا على وفاة زعيم البوليساريو
توفى الأمين العام لجبهة البوليساريو فى الصحراء الغربية محمد عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، حسبما أعلنت الجبهة فى بيان. وكان عبد العزيز فى أواخر الستينات من العمر.

أمرت الجبهة، التى تسعى إلى استقلال الصحراء الغربية، بالحداد لمدة أربعين يوما لوفاة أمينها العام، على أن تنتخب زعيما جديدا لها بعد انتهاء فترة الحداد.

كما أعلن الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة الحداد لمدة أسبوع على وفاة زعيم جبهة البوليساريو، التى يوجد مقرها فى مدينة تندوف جنوب الجزائر.

ويأتى مقتل عبد العزيز زعيم جبهة البوليساريو لمدة أربعة عقود، فى وقت تتزايد فيه التوترات بشأن مصير الصحراء الغربية. خاضت جبهة البوليساريو منذ أربعة عقود من أجل استقلال أراضى واسعة، الغنية بالمعادن على ساحل افريقيا على المحيط الاطلسي، التى ضمها المغرب بعد انسحاب اسبانيا فى عام 1975.

وتأتى وفاة عبد العزيز، الذى ترأس جبهة البوليساريو لمدة أربعة عقود، فى وقت تتزايد فيه التوترات بشأن مصير الصحراء الغربية.

وخاضت البوليساريو قتالا لأربعة عقود من أجل استقلال أراضى واسعة غنية بالمعادن فى ساحل افريقيا على المحيط الاطلسي، التى ضمها المغرب بعد انسحاب اسبانيا عام 1975.

ويعتبر المغرب هذه الأراضى الآن "محافظات جنوبية"، وضخت أموالا لتنمية هذه المنطقة لسنوات.

كما أصبح المغرب أكثر حزما فى هذه القضية مع الأمم المتحدة، التى عملت لسنوات للمساعدة على تسوية الأزمة.

ولد عبد العزيز عام 1948 بمدينة السمارة بالصحراء الغربية، وهى الآن تحت سيطرة المغرب، وقاد جبهة البوليساريو، كما ساهم فى تأسيسها، منذ عام 1976، وفقا لوكالة الانباء الجزائرية الرسمية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان