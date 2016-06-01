رئيس الجزائر يعلن الحداد أسبوعا على وفاة زعيم البوليساريو

توفى الأمين العام لجبهة البوليساريو فى الصحراء الغربية محمد عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، حسبما أعلنت الجبهة فى بيان. وكان عبد العزيز فى أواخر الستينات من العمر.

أمرت الجبهة، التى تسعى إلى استقلال الصحراء الغربية، بالحداد لمدة أربعين يوما لوفاة أمينها العام، على أن تنتخب زعيما جديدا لها بعد انتهاء فترة الحداد.

كما أعلن الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة الحداد لمدة أسبوع على وفاة زعيم جبهة البوليساريو، التى يوجد مقرها فى مدينة تندوف جنوب الجزائر.

ويأتى مقتل عبد العزيز زعيم جبهة البوليساريو لمدة أربعة عقود، فى وقت تتزايد فيه التوترات بشأن مصير الصحراء الغربية. خاضت جبهة البوليساريو منذ أربعة عقود من أجل استقلال أراضى واسعة، الغنية بالمعادن على ساحل افريقيا على المحيط الاطلسي، التى ضمها المغرب بعد انسحاب اسبانيا فى عام 1975.

وتأتى وفاة عبد العزيز، الذى ترأس جبهة البوليساريو لمدة أربعة عقود، فى وقت تتزايد فيه التوترات بشأن مصير الصحراء الغربية.

وخاضت البوليساريو قتالا لأربعة عقود من أجل استقلال أراضى واسعة غنية بالمعادن فى ساحل افريقيا على المحيط الاطلسي، التى ضمها المغرب بعد انسحاب اسبانيا عام 1975.

ويعتبر المغرب هذه الأراضى الآن "محافظات جنوبية"، وضخت الحكومة أموالا لتنمية هذه المنطقة لسنوات.

كما أصبح المغرب أكثر حزما فى هذه القضية مع الأمم المتحدة، التى عملت لسنوات للمساعدة على تسوية الأزمة.

ولد عبد العزيز عام 1948 بمدينة السمارة بالصحراء الغربية، وهى الآن تحت سيطرة المغرب، وقاد جبهة البوليساريو، كما ساهم فى تأسيسها، منذ عام 1976، وفقا لوكالة الانباء الجزائرية الرسمية.

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