كوريا الشمالية تؤيد «ترامب» لرئاسة أمريكا

نال المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، دعم كوريا الشمالية التي أشادت به “كمرشح رئاسي بصير” يمكنه تحرير الأمريكيين من الخوف من هجوم نووي لبيونج يانج.

وبحسب رويترز فقد وصف مقال نشر على موقع كوريا الديمقراطية في الإنترنت، اليوم الأربعاء، ترامب بأنه “سياسي حكيم” وأنه الاختيار الصحيح للناخبين الأمريكيين في الانتخابات الرئاسية التي تجري في الـ 8 من نوفمبر.

ووصف المقال المنافسة الديمقراطية المحتملة هيلاري كلينتون بأنها “مغفلة” بسبب اقتراحها تطبيق نموذج عقوبات إيران لحل القضية النووية على شبه الجزيرة الكورية.

وبدلًا من ذلك قال ترامب لـ”رويترز” إنه مستعد لإجراء محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لمحاولة وقف البرنامج النووي الكوري، وقال ترامب إن على الصين أن تساعد في ذلك أيضًا.

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة فرضت عقوبات مشددة على كوريا الشمالية إثر إجرائها تجارب نووية، وتجارب إطلاق صواريخ بالستية.