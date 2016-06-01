سويسرا تفتتح أطول نفق للقطارات بالعالم في قلب جبال الألب

تفتتح سويسرا، اليوم الأربعاء، أطول وأعمق نفق للسكك الحديد في العالم، والذي يجتاز قلب جبال الألب.

واستغرق العمل في إنشاء نفق “جوتهارد بيز”، البالغ طوله 57.1 كيلومترًا 17 عامًا، كما أمه صمم لكي يستمر قرنًا في إطار مشروع بنية تحتية تكلفته 23 مليار فرنك سويسري، لتسريع نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديد أسفل سلسلة الجبال التي تفصل بين شمال وجنوب أوروبا.

وسوف تنقل القطارات الفائقة السرعة الركاب في 17 دقيقة عبر ممر كان يستغرق أيامًا حتى افتتح أول نفق للسكك الحديد في جبال الألب عام 1882.

وسوف يجتاز 260 قطار بضائع و65 قطار ركاب النفق المزدوج يوميًا، فور أن تنتهي الاختبارات الأولية في وقت لاحق من هذا العام.

ويقع النفق على امتداد الخط الرئيسي للسكك الحديد لأوروبا، الذي يربط موانئ روتردام في الشمال بجنوة في الجنوب، ويمر النفق عبر الجبال لمسافة تبلغ نحو 2.3 كيلومتر تحت ضوء النهار، وعبر صخور تصل درجة حرارتها إلى 46 درجة مئوية.

وسيكون أول من يسافر في هذا النفق خلال الافتتاح الرسمي 500 فائز محظوظ، إلى جانب ضيوف اختيروا من بين 130 ألفا دخلوا مسابقة يانصيب لرحلة الافتتاح.