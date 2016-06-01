وصفات طبيعية لعلاج التهاب الشعب الهوائية.. الزنجبيل والثوم

وصفات طبيعية لعلاج التهاب الشعب الهوائية

الوصفة الأولى لعلاج التهاب الشعب الهوائية

الوصفة الثانية لعلاج التهاب الشعب الهوائية

التهاب الشعب الهوائية من أمراض الجهاز التنفسى الشائعة التى تصيب عشرات الملايين من المرضى حول العالم، وهى نوعان حاد ومزمن، ويصيب المرض الأغشية المبطنة للشعب الهوائية المسئولة عن عملية التبادل الغازى.>ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من الوصفات الطبيعية لعلاج التهاب الشعب الهوائية، وذلك حسبما نشر بالموقع الهندى " top10homeremedies".>ضع نصف ملعقة من الزنجبيل فى كوب من المياه الساخن، ثم أضف إليه نصف ملعقة من القرفة ونصف ملعقة من القرنفل المطحون، اخلط هذا المزيج جيدا، وتناوله لمدة 3 أيام.>خذ 3 فصوص من الثوم، ثم قم بتقشيرها، قطعهم جيدا، وضعهم فى حلة صغيرة وأضف إليهم كوبا من الماء، وضع المزيج على النار حتى يغلى، وقم بتناوله فى الليل قبل الذهاب للنوم.

وأضاف التقرير أنه من الأعشاب والوصفات الطبيعية الأخرى التى تساهم فى علاج التهاب الشعب الهوائية: الكركم وعسل النحل والبصل.

موضوعات متعلقة..

>

- لو بتعانى من التهاب الشعب الهوائية.. 3 وصفات من العسل تغنيك عن الأدوية