أخبار عاجلة

8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

وصفات طبيعية لعلاج التهاب الشعب الهوائية.. الزنجبيل والثوم

Google+ Print
وصفات طبيعية لعلاج التهاب الشعب الهوائية.. الزنجبيل والثوم وصفات طبيعية لعلاج التهاب الشعب الهوائية.. الزنجبيل والثوم
التهاب الشعب الهوائية من أمراض الجهاز التنفسى الشائعة التى تصيب عشرات الملايين من المرضى حول العالم، وهى نوعان حاد ومزمن، ويصيب المرض الأغشية المبطنة للشعب الهوائية المسئولة عن عملية التبادل الغازى.

وصفات طبيعية لعلاج التهاب الشعب الهوائية


>ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من الوصفات الطبيعية لعلاج التهاب الشعب الهوائية، وذلك حسبما نشر بالموقع الهندى " top10homeremedies".

الوصفة الأولى لعلاج التهاب الشعب الهوائية


>ضع نصف ملعقة من الزنجبيل فى كوب من المياه الساخن، ثم أضف إليه نصف ملعقة من القرفة ونصف ملعقة من القرنفل المطحون، اخلط هذا المزيج جيدا، وتناوله لمدة 3 أيام.

الوصفة الثانية لعلاج التهاب الشعب الهوائية


>خذ 3 فصوص من الثوم، ثم قم بتقشيرها، قطعهم جيدا، وضعهم فى حلة صغيرة وأضف إليهم كوبا من الماء، وضع المزيج على النار حتى يغلى، وقم بتناوله فى الليل قبل الذهاب للنوم.

وأضاف التقرير أنه من الأعشاب والوصفات الطبيعية الأخرى التى تساهم فى علاج التهاب الشعب الهوائية: الكركم وعسل النحل والبصل.

موضوعات متعلقة..
>


>- لو بتعانى من التهاب الشعب الهوائية.. 3 وصفات من العسل تغنيك عن الأدوية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365