سفير الصين بالقاهرة: مصر تستعيد نفوذها الإقليمي والدولي ونتائج مثمرة للعلاقات الثنائية

أعرب

، عن سعادته بالإنجازات التي حققتها الحكومة، والشعب المصري في العامين الماضين نحو تحقيق الاستقرار، والتنمية، وتحسين الأحوال المعيشية، مؤكدا أن مصر تستعيد تدريجيا نفوذها الإقليمي، والدولي بينما تشهد العلاقات بين مصر، والصين نتائج مثمرة في المجالات كافة.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها الليلة الماضية في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة الذكرى السنوية الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين بحضور وزير الاستثمار داليا خورشيد، ووزير الثقافة حلمي النمنم، ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور عصام شرف ولوي هوي حاكم منطقة (نينغشيا) الصينية، ولفيف من كبار الشخصيات، والدبلوماسيين.

وقال قوه : “إن مصر كانت أول دولة عربية تتقدم بعضوية بنك البنية التحتية للاستثمار الآسيوي، وأول دولة شرق أوسطية توقع على الاتفاقية الإطارية للتعاون في القدرة الإنتاجية مع الصين بجانب أن منطقة التعاون الصناعي “تيدا” في مصر تعد الأولى، والوحيدة في غرب آسيا وشمال أفريقيا بالنسبة لبكين”.

وأضاف: ” كما أن مصر تعد أكبر شريك تجاري للصين في السنوات الماضية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 12.9 مليار دولار، وبلغت الاستثمارات الصينية في مصر 6 مليارات دولار، وعدد الشركات الصينية العاملة في مصر تخطى 80 شركة، والتي وفرت فرص عمل للمصريين”.

وأوضح أنه بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الصيني شي جين بينغ شهدت العلاقات الثنائية دفعة جديدة، وقوية تقوم على أساس الثقة المتبادلة، وتعزيز التعاون الاقتصادي، والعلاقات بين الشعوب، مشيرا إلى زيارتي الرئيس السيسي في أقل من عام وزيارة بينج لمصر مطلع هذا العام، والتي أدخلت العلاقات مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

ونوه بأنه تم التوقيع خلال زيارة الرئيس بينج على الخطة الإطارية لمدة خمس سنوات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ومذكرة تفاهم حول دعم بناء طريق الحرير والحزام الاقتصادي، وإطلاق العام الثقافي بين القاهرة وبكين..مشيرا إلى الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي لمدينة هانجو الصينية للمشاركة في قمة دول مجموعة العشرين كضيف شرف ما يظهر مدى العلاقات القوية بين البلدين.

وكانت الاحتفالية قد تضمنت كلمتين للتهنئة وجههما الرئيسين السيسي ويينج..فضلا عن الإعلان عن نتائج مسابقة لعمل شعار للذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين نظمتها السفارة الصينية بالقاهرة بجانب عروض فنية متميزة.

أ ش أ