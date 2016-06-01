سفير الصين بالقاهرة: مصر تستعيد نفوذها الإقليمى والدولى وعلاقاتنا مثمرة

أعرب سفير الصين لدى مصر سونج أى قوه عن سعادته بالإنجازات التى حققتها الحكومة ، والشعب المصرى فى العامين الماضين نحو تحقيق الاستقرار، والتنمية، وتحسين الأحوال المعيشية، مؤكدا أن مصر تستعيد تدريجيا نفوذها الإقليمى، والدولى بينما تشهد العلاقات بين مصر، والصين نتائج مثمرة فى المجالات كافة.

جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها الليلة الماضية فى الاحتفال الذى أقيم بمناسبة الذكرى السنوية الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين بحضور وزير الاستثمار داليا خورشيد، ووزير الثقافة حلمى النمنم، ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور عصام شرف ولوى هوى حاكم منطقة (نينغشيا) الصينية، ولفيف من كبار الشخصيات، والدبلوماسيين.

وقال قوه" إن مصر كانت أول دولة عربية تتقدم بعضوية بنك البنية التحتية للاستثمار الآسيوى وأول دولة شرق أوسطية توقع على الاتفاقية الإطارية للتعاون فى القدرة الإنتاجية مع الصين بجانب أن منطقة التعاون الصناعى "تيدا" فى مصر تعد الأولى، والوحيدة فى غرب آسيا وشمال أفريقيا بالنسبة لبكين".

وأضاف" كما أن مصر تعد أكبر شريك تجارى للصين فى السنوات الماضية..حيث بلغ حجم التبادل التجارى نحو 12.9 مليار دولار.. وبلغت الاستثمارات الصينية فى مصر 6 مليارات دولار، وعدد الشركات الصينية العاملة فى مصر تخطى 80 شركة، والتى وفرت فرص عمل للمصريين".

وأوضح أنه بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الصينى شى جين بينغ شهدت العلاقات الثنائية دفعة جديدة، وقوية تقوم على أساس الثقة المتبادلة، وتعزيز التعاون الاقتصادى، والعلاقات بين الشعوب..مشيرا إلى زيارتى الرئيس السيسى فى أقل من عام وزيارة بينج لمصر مطلع هذا العام، والتى أدخلت العلاقات مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

ونوه بأنه تم التوقيع خلال زيارة الرئيس بينج على الخطة الإطارية لمدة خمس سنوات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ومذكرة تفاهم حول دعم بناء طريق الحرير والحزام الاقتصادى، وإطلاق العام الثقافى بين القاهرة وبكين..مشيرا إلى الزيارة المرتقبة للرئيس السيسى لمدينة هانجو الصينية للمشاركة فى قمة دول مجموعة العشرين كضيف شرف ما يظهر مدى العلاقات القوية بين البلدين.

وكانت الاحتفالية قد تضمنت كلمتين للتهنئة وجههما الرئيسين السيسى ويينج..فضلا عن الإعلان عن نتائج مسابقة لعمل شعار للذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين نظمتها السفارة الصينية بالقاهرة بجانب عروض فنية متميزة.

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