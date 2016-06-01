أخبار عاجلة

8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للرجال فقط.. تمرين بسيط لتحسين الانتصاب أثناء الجماع

Google+ Print
للرجال فقط.. تمرين بسيط لتحسين الانتصاب أثناء الجماع للرجال فقط.. تمرين بسيط لتحسين الانتصاب أثناء الجماع
مشكلات العلاقة الزوجية الحميمة كثيرة، ومن بين أهم أسباب اختلالها إصابة الرجل بضعف جنسى نفسى ناتج فعليا عن أسباب نفسية، إما عن توتر بالغ أو مرور الرجل بحالة نفسية سيئة، أو بسبب تعرضه لموقف نفسى غير جيد أدى إلى شعوره بالعجز الجنسى عند أداء العلاقة الزوجية، والأسباب كثيرة ولا حصر لها.

وفى هذا الشأن قال الدكتور محمد شعبان - المعالج النفسى - إن الكثير من التمارين البسيطة يمكن أن تفيد هذا الرجل الذى يعانى من تلك العلة، واصفا إياها بـ"البسيطة".

وتابع المعالج النفسى حديثه، موضحا أنه على الرجل الذى يعانى من مشاكل بالانتصاب أو حتى أثناء الجماع بشكل عام أن يطيل من العلاقة الزوجية قدر الإمكان، وذلك عن طريق الإيلاج بشكل طبيعى حتى الوصول لمرحلة القذف، ليحاول حينها التوقف تماما عن العلاقة، ويشتت ذهنه بالتفكير فى أمور أخرى، على أن يكون متفقا مع الزوجة التى تساعده فى هذا التمرين البسيط، وكلما وصل حد القذف حاول قطع العلاقة والتركيز على فعل لا يمت للعلاقة بشىء، وهنا سوف يصبح تدريجيا متحكما فى القذف، فضلا عن إطالته لمدة الجماع دون الحاجة لعقاقير أو أدوية، فضلا عن الاستمتاع بالجماع أكثر مما مضى وتدريجيا يفقد ضعف انتصابه.


>- للرجال.. 4 طرق طبيعية لضعف الانتصاب

- فيه صاحب بيتصاحب".. 5 أسباب تجعل الرمان صديق الرجال.. يحسن نوعية الحيوانات المنوية ويعالج ضعف الانتصاب.. يحمى البروستاتا من الالتهاب ويعزز المناعة.. يحمى القلب والعظام ويحسن المزاج

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365