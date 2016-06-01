للرجال فقط.. تمرين بسيط لتحسين الانتصاب أثناء الجماع

مشكلات العلاقة الزوجية الحميمة كثيرة، ومن بين أهم أسباب اختلالها إصابة الرجل بضعف جنسى نفسى ناتج فعليا عن أسباب نفسية، إما عن توتر بالغ أو مرور الرجل بحالة نفسية سيئة، أو بسبب تعرضه لموقف نفسى غير جيد أدى إلى شعوره بالعجز الجنسى عند أداء العلاقة الزوجية، والأسباب كثيرة ولا حصر لها.

وفى هذا الشأن قال الدكتور محمد شعبان - المعالج النفسى - إن الكثير من التمارين البسيطة يمكن أن تفيد هذا الرجل الذى يعانى من تلك العلة، واصفا إياها بـ"البسيطة".

وتابع المعالج النفسى حديثه، موضحا أنه على الرجل الذى يعانى من مشاكل بالانتصاب أو حتى أثناء الجماع بشكل عام أن يطيل من العلاقة الزوجية قدر الإمكان، وذلك عن طريق الإيلاج بشكل طبيعى حتى الوصول لمرحلة القذف، ليحاول حينها التوقف تماما عن العلاقة، ويشتت ذهنه بالتفكير فى أمور أخرى، على أن يكون متفقا مع الزوجة التى تساعده فى هذا التمرين البسيط، وكلما وصل حد القذف حاول قطع العلاقة والتركيز على فعل لا يمت للعلاقة بشىء، وهنا سوف يصبح تدريجيا متحكما فى القذف، فضلا عن إطالته لمدة الجماع دون الحاجة لعقاقير أو أدوية، فضلا عن الاستمتاع بالجماع أكثر مما مضى وتدريجيا يفقد ضعف انتصابه.

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