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بالصور.. اتحاد العمال يكرم 30 عاملًا في احتفالية بالوادي الجديد

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بالصور.. اتحاد العمال يكرم 30 عاملًا في احتفالية بالوادي الجديد بالصور.. اتحاد العمال يكرم 30 عاملًا في احتفالية بالوادي الجديد

جانب من الاحتفال

مراسل ONA

نظم الاتحاد المحلي لنقابات عمال محافظة الوادي الجديد، مساء ​​أمس الثلاثاء، احتفالية بمقر مكتبة العامة بمدينة الخارجة، لتكريم 30 عاملًا وفائزًا في مسابقات دينية نظمها الاتحاد، خلال الفترة الماضية.

شهد الاحتفال حضور قيادات الدين الإسلامي والمسيحي، حيث تم تكريم 20 فائز في المسابقات الدينية، و10 من قيادات العمل بالوادى الجديد، وبعض العاملين والأطفال المشاركين في الحفل.

وقال أحمد عبد العاطي، رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال مصر بالوادى الجديد، أن الاتحاد نظم مسابقات دينية للمسلمين والأقباط كلًا فى ديانته، حيث شهدت النتائج فوز 10 متسابقين من الدين الإسلامي، و10 من الدين المسيحي، وكذلك تم تكريم بعض من قيادات الكنيسة بالوادي الجديد وبعض رجال الأوقاف.

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