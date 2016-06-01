حبس 9 موظفين بتهمة اختلاس 2 مليون و 169 ألف جنيه‎ بالوادي الجديد

مراسل ONA

قضت نيابة الخارجة الجزئية بالوادى الجديد، أمس الثلاثاء، حبس 9 موظفين بديوان عام المحافظة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تزوير محررات رسمية.

ووجهت لهم النيابة تهم الاختلاس والإضرار العمدي بالمال العام والتزوير في محررات رسمية على إثر الشكوى الواردة للنيابة من هيئة الرقابة الإدارية بشأن نتيجة فحص أعمال المسئولين عن نقطة تحصيل رسوم الأوزان بالبوابة الرئيسية بالمحافظة والتي أسفرت عن وقوع مخالفات واختلاسات تخطت 2 مليون جنيه.

وكانت الرقابة الإدارية أحالت للنيابة العامة مذكرة بشأن ما أسفر عنه فحص أعمال العاملين بصندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة والمسئولين عن نقطة تحصيل رسوم الأوزان ببوابة المحافظة والتي ورد خلالها أنه وبناء على قرار محافظ الوادى الجديد رقم “285″ لسنة “2010″ لتحصيل جنيه واحد عن كل طن أكسيد حديد أو فوسفات يصدر خارج المحافظة، حيث يتم تحميل السيارات بخام الفوسفات من موقع الشركة (شركة فوسفات ابوطرطور)، ويتم وزنها عند الخروج من بوابات الشركة، ويتم تسجيل الإذن بدفتر الأمن، وتسليم السائق إيصالا لتقديمه للموظف المختص بصندوق الخدمات المسئول عن تحصيل الرسوم بالبوابة.

وأثبتت التحريات تلاعب العاملين ببوابة التحصيل بتلك الإيصالات بإثبات أوزان على خلاف الحمولة الحقيقية بحمولات أقل من الحمولات المقيدة بدفاتر الأوزان بديوان عام محافظة الوادى الجديد، حيث بلغت قيمة المبلغ المختلس من قبلهم مليونين ومائة وتسعة وستين ألفا وثلاثمائة وأربعة وسبعون جنيهًا.وتم تحرير المحضر رقم “329″ لسنة “2016″ إداري الخارجة وتم حبس الموظفين 15 يوما على ذمة التحقيقات.