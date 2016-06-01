وزارة الري تنظم ندوة عن ترشيد مياه الزراعة بالوادي الجديد

مراسل ONA

تنظم مديرية الري والمياه الجوفية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء ، ندوة إرشادية وإعلامية موسعة بقرية الجزائر جنوب واحة الخارجة، عن ترشيد مياه الزراعة.

وقال المهندس ياسر عبد الرحيم محمد، مدير عام إدارة المياه الجوفية بمركز الخارجة بالوادي الجديد، إن الندوة تتضمن توضيح كيفية ترشيد مياه الري للمزارعين والمنتفعين، ضمن خطة وزارة الري لترشيد استهلاك المياه ،وكذلك تفعيل دور روابط ترشيد المياه المزمع إنشائها بالمياه الجوفية، تحت إشراف قطاع التوجيه المائي بالوزارة.

وأوضح عبدالرحيم، أن ترشيد استهلاك المياه وحملات التوعية للمزارعين والمنتفعين، هي حملة قومية وسياسة جديدة للوزارة، للحفاظ على مستوى الخزان الجوفي، واستخدام نظم الري الحديثة، كما تساعد حملة التوعية في تفادي استهلاك معدات رفع المياه، وتقليل أعطال أبار الري المتكررة، مشيرًا إلى أن الحملة سوف تستهدف كل مراكز المحافظة الخمسة .