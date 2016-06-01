بالصور والفيديو.. الكابلات المكشوفة مصائد لموت الركاب بموقف المؤسسة الجديد

أسلاك عارية وكابلات مكشوفة تهدد حياة المواطنين والأطفال ملقاة على الأرصفة وملاصقة لأعمدة حديد تندات موقف ميدان المؤسسة الجديد بشبرا الخيمة، الذى افتتحه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، فى شهر يوليو قبل الماضى وعدد من الوزراء بتكلفة 30 مليون جنيه، ضمن تطوير الميدان، وتشكل الكابلات المكشوفة والأسلاك العارية خطرا حقيقيا على أمن وسلامة الأطفال وذويهم وتعرض آلاف المواطنين ومئات السيارات والأتوبيسات المتواجدة داخل الموقف لكوارث، وكأنها مصائد للبشر، خاصة بعد تعرضها للمياه.

ورصد "اليوم السابع" بالصور والفيديو كارثة الكابلات المكشوفة والأسلاك الكهربائية العارية المنتشرة على أرصفة موقف المؤسسة الجديد والملاصقة مباشرة لأعمدة تندات الموقف بدون متابعة مسئولى حى غرب شبرا الخيمة، حفاظا على سلامة المواطنين، والتى تم التعامل معها بفكر مسئول من العصور الحجرية بعد أن تم عزل الأسلاك العارية بقطع من شنط الأكياس البلاستيك المتهالكة، أو ضع قطعة من ماسورة بلاستيك مياه على الكابل، اعتقادا من المسئول أنه بذلك عزل خطر الكهرباء عن الأطفال والمواطنين الذين يمرون بجانب كابلات الكهرباء والأسلاك العارية يوميا، واشتكى المواطنون إلى المسئولين لتغطية الكابلات حرصا على حياتهم وحياة أبنائهم.



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قال أشرف فرغلى موظف، إن حى غرب شبرا الخيمة يشهد حالة من التراخى فى الطرق والمواقف العشوائية، مما أدى إلى إيجاد حالة من الإهمال الجسيم، موضحا أنه يوجد على أرصفة الموقف أكثر من كابل وأسلاك مكشوفة دون تغطية وتشكل خطرا حقيقيا، خاصة على الأطفال.

وتساءل محمود على "طبيب"، أين المسئولين فى حى غرب شبرا الخيمة والمحافظة من هذه الكارثة؟، مشيرا إلى أن حى غرب مهدد بكارثة أكبر وأخطر من كارثة حريق ميدان العتبة بسبب إهمال المسئولين فى معالجة الأسواق العشوائية التى باتت السمة الأساسية لمدينة شبرا الخيمة بداية من حى غرب إلى حى شرق.

ما زال هناك سؤال مطروح، موقف سيارات ميدان المؤسسة يبعد مسافة 500 متر فقط من مبنى رئاسة مدينة وحى غرب شبرا الخيمة، والخطر والإهمال يحاصر الموقف الجديد، ما بال المناطق التى تبعد بالكيلو مترات عن رئاسة الحى، كيف حالها وحال شوارعها وما مدى الخطر الذى يحاصر سكانها فى ظل غياب المسئولين؟.

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