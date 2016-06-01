أخبار عاجلة

8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور والفيديو.. الكابلات المكشوفة مصائد لموت الركاب بموقف المؤسسة الجديد

Google+ Print
بالصور والفيديو.. الكابلات المكشوفة مصائد لموت الركاب بموقف المؤسسة الجديد بالصور والفيديو.. الكابلات المكشوفة مصائد لموت الركاب بموقف المؤسسة الجديد
أسلاك عارية وكابلات مكشوفة تهدد حياة المواطنين والأطفال ملقاة على الأرصفة وملاصقة لأعمدة حديد تندات موقف ميدان المؤسسة الجديد بشبرا الخيمة، الذى افتتحه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، فى شهر يوليو قبل الماضى وعدد من الوزراء بتكلفة 30 مليون جنيه، ضمن تطوير الميدان، وتشكل الكابلات المكشوفة والأسلاك العارية خطرا حقيقيا على أمن وسلامة الأطفال وذويهم وتعرض آلاف المواطنين ومئات السيارات والأتوبيسات المتواجدة داخل الموقف لكوارث، وكأنها مصائد للبشر، خاصة بعد تعرضها للمياه.

ورصد "اليوم السابع" بالصور والفيديو كارثة الكابلات المكشوفة والأسلاك الكهربائية العارية المنتشرة على أرصفة موقف المؤسسة الجديد والملاصقة مباشرة لأعمدة تندات الموقف بدون متابعة مسئولى حى غرب شبرا الخيمة، حفاظا على سلامة المواطنين، والتى تم التعامل معها بفكر مسئول من العصور الحجرية بعد أن تم عزل الأسلاك العارية بقطع من شنط الأكياس البلاستيك المتهالكة، أو ضع قطعة من ماسورة بلاستيك مياه على الكابل، اعتقادا من المسئول أنه بذلك عزل خطر الكهرباء عن الأطفال والمواطنين الذين يمرون بجانب كابلات الكهرباء والأسلاك العارية يوميا، واشتكى المواطنون إلى المسئولين لتغطية الكابلات حرصا على حياتهم وحياة أبنائهم.


>بالفيديو.. الكابلات المكشوفة مصائد لموت الركاب... by youm7

قال أشرف فرغلى موظف، إن حى غرب شبرا الخيمة يشهد حالة من التراخى فى الطرق والمواقف العشوائية، مما أدى إلى إيجاد حالة من الإهمال الجسيم، موضحا أنه يوجد على أرصفة الموقف أكثر من كابل وأسلاك مكشوفة دون تغطية وتشكل خطرا حقيقيا، خاصة على الأطفال.

وتساءل محمود على "طبيب"، أين المسئولين فى حى غرب شبرا الخيمة والمحافظة من هذه الكارثة؟، مشيرا إلى أن حى غرب مهدد بكارثة أكبر وأخطر من كارثة حريق ميدان العتبة بسبب إهمال المسئولين فى معالجة الأسواق العشوائية التى باتت السمة الأساسية لمدينة شبرا الخيمة بداية من حى غرب إلى حى شرق.

ما زال هناك سؤال مطروح، موقف سيارات ميدان المؤسسة يبعد مسافة 500 متر فقط من مبنى رئاسة مدينة وحى غرب شبرا الخيمة، والخطر والإهمال يحاصر الموقف الجديد، ما بال المناطق التى تبعد بالكيلو مترات عن رئاسة الحى، كيف حالها وحال شوارعها وما مدى الخطر الذى يحاصر سكانها فى ظل غياب المسئولين؟.

الكابلات-المكشوفة-فى-موقف-المؤسسة-الجديد-(1)

الكابلات-المكشوفة-فى-موقف-المؤسسة-الجديد-(2)

الكابلات-المكشوفة-فى-موقف-المؤسسة-الجديد-(3)

الكابلات-المكشوفة-فى-موقف-المؤسسة-الجديد-(4)

الكابلات-المكشوفة-فى-موقف-المؤسسة-الجديد-(5)

الكابلات-المكشوفة-فى-موقف-المؤسسة-الجديد-(6)

الكابلات-المكشوفة-فى-موقف-المؤسسة-الجديد-(7)

الكابلات-المكشوفة-فى-موقف-المؤسسة-الجديد-(8)


>- بالصور.. أهالى شبرا الخيمة يعانون من انتشار الباعة الجائلين بشارع المترو.. البائعون يسرقون الكهرباء لإنارة الأكشاك المخالفة وسط غياب المسئولين.. والإطفاء والإسعاف لا تستطيع دخول المنطقة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»