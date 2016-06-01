ضبط عاطل وبحوزته 9 لفافات هيروين وسلاح نارى فى المنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز أشمون بالمنوفية، برئاسة المقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون وتحت إشراف العميد ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية من ضبط "السيد م . ى . م." 37 عاما عاطل والمدرج جنائيا بوحدة مباحث المركز،والسابق اتهامه فى العديد من القضايا بمحل إقامته وبحوزته سلاح نارى عبارة عن طبنجه ماركة حلوان عيار 9 مم بخزينتها 2 فارغ من ذات العيار، 9 لفافات بداخلها مسحوق بيج اللون يشتبه أن يكون لمخدر الهيروين ، 13 قطعة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش ،2 هاتف محمول.

وبالكشف عن السلاح النارى المضبوط تبين أنه مرخص مبلغ بسرقته، وبمواجهه المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازنه للسلاح النارى للدفاع والمواد المخدرة للاتجار.

وتم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 19433 جنح مركز أشمون لسنة 2016 وجار العرض على النيابة.

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