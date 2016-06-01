لمرضى الضغط فى رمضان.. قلل الملح وزود الليمون.. وفى حالة التعب "افطر"

يعانى مرضى الضغط سواء بارتفاعه أو انخفاضه من العديد من المشكلات خلال فترة صيامهم فى رمضان، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، وهو ما يجعلهم يقعوا فى حيرة من أمر الصيام ماذا يفعلون ليتجنبوا مشكلات الضغط فترة رمضان.

ويجيب على هذا التساؤل الدكتور عماد نصر - استشارى أمراض الباطنة والليزر، أستاذ بقسم الطب التكميلى بالمركز القومى للبحوث - قائلا: "الضغط من الأمراض المزمنة التى تحتاج إلى متابعة مستمرة مع الطبيب".

وتابع د. عماد: "هناك ملح متوفر فى جميع الصيدليات يستخدمه مرضى الضغط كنوع من الأملاح الآمنة عليهم، وهذا خطأ شائع، إذ يفضل لمريض الضغط تقليل كمية الملح التى يتناولها فى وجبات رمضان، كما يمكنه زيادة ما يشربه من عصير الليمون كتعويض عن نقص الملح الذى يشعر به فى الطعام.

ويشير الدكتور عماد نصر إلى أن قياس الضغط له أصول يغفل عنها البعض وهو ما يعطينا نتائج خاطئة، وهذه الأصول تكمن فى القيام بالخطوات التالية قبل قياسه:

1. عدم تناول القهوة والشاى أو أى من مواد الكافيين قبل قياس الضغط.

>2. عدم امتلاء مثانة الفرد أثناء قياس الضغط.

>3. يضع المريض أثناء قياس الضغط يده على نفس مستوى قلبه.

>4. الجلوس باسترخاء أثناء قياس الضغط.

وأضاف د. عماد: "يعانى بعض مرضى الضغط من مشكلات أخرى فى القلب والكلى، وهنا تكمن أكبر المشكلات ووفقا لحالة المريض والمرحلة التى وصل إليها، بالإضافة إلى ظروفه الحياتية نستطيع أن نقول هل يمكنه الصيام أو لا، ولكن بشكل عام إذا وصل ضغط الفرد أثناء نهار رمضان سواء مريض ضغط أو لا لمستوى 100/70 يفضل هنا الإفطار حتى لا يصاحب هذه الحالة مشكلات أخرى أكبر".

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