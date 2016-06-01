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سقوط عاطل بحيازته 2 كيلو بانجو فى أسوان

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سقوط عاطل بحيازته 2 كيلو بانجو فى أسوان سقوط عاطل بحيازته 2 كيلو بانجو فى أسوان
تمكن رجال المباحث بمركز شرطة دراو بأسوان، من القبض على عاطل، لحيازته لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر، وذلك خلال حملة تفتيشية بدائرة المركز، وتم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة المختصة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دراو ، عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهم "عبد المنعم . م " 45 سنة عاطل وبحيازته حوالى 2 كيلو جرام تقريبا من مخدر البانجو.

وتحرر المحضر رقم 1362 لسنة 2016 إدارى مركز دراو وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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